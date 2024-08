Marcelo Tinelli y Milett Figueroa enfrentan rumores de embarazo: qué pasa

De Brito- embarazo Tinelli.jpg

Ante esta consulta, Ángel escribió: "Embarazada". Sin embargo, minutos más tarde de lo escrito, tomó captura de dicho intercambio y desmintió lo expreso en la publicación: " Era irónico, por si no se entendió", escribió, y luego afimó: "No va a tener más hijos", dijo en referencia a Tinelli.

Por qué Moria Casán no quiere volver a trabajar con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli planea regresar a la pantalla de América con el Cantando y está al pendiente del armado del programa. Para una nueva edición del certamen, el conductor pensó en Moria Casán y Marcelo Polino, dos históricos del jurado. Sin embargo, la exvedette rechazó la propuesta y reveló los motivos por los que no quiere participar de la edición.

Moria reconoció que recibió un llamado con el ofrecimiento de regresar al jurado del certamen y ella expuso que tuvo que declinar la proposición. “Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente”, remarcó en Intrusos. Con una cuota de humor ácido, dio a conocer el motivo de su negativa: “Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa”.

Sin filtro, dio su justificación para negarse a participar de programa televisivo y recordó su paso por el Bailando. “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... Siguen trabajando con mis peleas”, admitió.