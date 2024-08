Con qué famosa se amigó Moria Casán tras años peleada

“¿Cómo estás con Nacha? ¿Hablaste con ella? ¿Siguen peleadas?”, le consultó Pampito en Intrusos. “No, nos amigamos. En esto no hay pelea, yo no me peleo fuerte con la gente, me peleo en el momento. No vivo pensando ni en el reencuentro ni en el rencor, no tengo rencor, no existe”, contó la humorista, luego de resolver sus problemas con la actriz.

Además, habló de las bromas que ha hecho de Susana Giménez en el último tiempo. "Yo soy humorista, elegida la capocómica argentina. ‘Qué opinas de Susana que está haciendo retiro impositivo en vez de espiritual?’, eso no es meterme con Susana, eso es un chiste y el que no tiene humor tiene una tara en el espíritu”, aclaró.

Al ser consultada sobre una posible invitación al nuevo programa de la diva, exclamó: “No creo que me inviten, pero si me invita por qué no”. “El otro día me encontré con la secretaria de Susana y me dice que ella dijo siempre que nunca había tenido una mejor compañera que yo. Hicimos algo hermoso juntas en los ’80”, reconoció.

Moria Casán.jpg Moria Casán habló de Nacha Guevara y Susana Giménez.

“Ella siempre se quedó anclada en los ’80 y ella considera que a través del humor, la gente la ha castigado. La verdad que yo no la he castigado con el humor, sino que digo cosas. Incluso una vez que le dije ‘cornuda millonaria’ me invitó al programa y estábamos matándonos de risa”, explicó.

“Lo que pasa es que es una mujer más conservadora con respecto a un montón de cosas, elige otra vida. Susana está fuera del radar, es la única estrella mega millonaria que tenemos que puede darse el gusto de no trabajar. Tal vez extraña esta cosa hermosa arengada de amor que tenemos los argentinos, que es el lugar donde ella se hizo”, sostuvo Moria.

Moria Casán contó cómo su nieta Helena se comporta con ella

Moria Casán se mostró como una abuela presente y habló sobre el especial vínculo que tiene con su nieta Helena, la hija adolescente de 15 años de Sofía Gala. En este contexto, la diva la mandó al frente, revelando que la joven tarda muchísimo en contestarle los mensajes que le manda para arreglar una salida juntas.

“La relación con Helena es estupenda. Tratando de asimilar lo que es una niña de 15 años hoy. Le pido cita por teléfono y tarda una semana en contestar. Le digo, ¿vamos a cenar? Si no querés venir sola, vení con alguna de tus amigas o con alguien que vos desees. Al rato me contesta y me dice: ‘No, no puedo. Muchas gracias, te quiero mucho’”, contó en Intrusos.

Sin embargo, la adolescente suele cambiar de opinión en tan solo horas. “Al otro día me llama y me dice ‘¿querés cenar conmigo?’ y le digo ‘no puedo, es que tengo un compromiso que no puedo romper’... Y ella casi más se muere, me pregunta ‘¿por qué?’. A veces veo la familia que formé y digo ‘¿cómo es esto? ¿en qué momento esta nena se transformó en esta mujer?’”, cerró, orgullosa de la adolescente.