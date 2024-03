Espectáculos La Mañana Moria Casán Moria Casán contó cómo su nieta Helena se comporta con ella

En una nota con Intrusos, la diva reveló cómo en su relación con la hija adolescente de Sofía Gala.







Moria Casán se mostró como una abuela presente y habló sobre el especial vínculo que tiene con su nieta Helena, la hija adolescente de 15 años de Sofía Gala. En este contexto, la diva la mandó al frente, revelando que la joven tarda muchísimo en contestarle los mensajes que le manda para arreglar una salida juntas.

“La relación con Helena es estupenda. Tratando de asimilar lo que es una niña de 15 años hoy. Le pido cita por teléfono y tarda una semana en contestar. Le digo, ¿vamos a cenar? Si no querés venir sola, vení con alguna de tus amigas o con alguien que vos desees. Al rato me contesta y me dice: ‘No, no puedo. Muchas gracias, te quiero mucho’”, contó en Intrusos.

Sin embargo, la adolescente suele cambiar de opinión en tan solo horas. “Al otro día me llama y me dice ‘¿querés cenar conmigo?’ y le digo ‘no puedo, es que tengo un compromiso que no puedo romper’... Y ella casi más se muere, me pregunta ‘¿por qué?’. A veces veo la familia que formé y digo ‘¿cómo es esto? ¿en qué momento esta nena se transformó en esta mujer?’”, cerró, orgullosa de la adolescente.