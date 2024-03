La horrenda burla de Moria Casán ante el cáncer de la princesa Kate Middleton

Moria se burló de la enfermedad de la princesa a través de un comentario en su cuenta de X (ex Twitter) y recibió un sinfín de críticas.

En consecuencia de esta noticia, las redes sociales fueron el canal para que los usuarios expresen sus mensajes de apoyo y mostrar su sorpresa, luego de que se confirme el verdadero motivo de su ocultamiento ya que no estaba claro porque entre los rumores también circuló que su ocultamiento en los medios se debía a una infidelidad.

Quien se expresó sobre la situación que atraviesa la princesa fue la reconocida modelo Moria Casán , quien despertó un sinfín de críticas en las redes sociales por un comentario realizado en X (ex Twitter). Es que la actriz citó el video donde la Princesa hace el anuncio y escribió: “Y en Argentina que el papel higiénico está caro. ¿Con qué nos secamos las lágrimas? ", generando mensajes de repudio en las redes sociales. De hecho, horas más tardes, en X se convirtió en tendencia un hashtag que lleva el lema “con el cáncer no se jode”.

Moria-Casan-Kate.jpg

La explicación de la princesa sobre su situación médica

La esposa del príncipe de Gales, William, detalló que tras la intervención abdominal, los médicos entendieron que la condición no era cancerosa. "La cirugía se realizó con éxito. Sin embargo, las pruebas realizadas después detectaron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico recomendó que fuera tratada con quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de ese tratamiento”, explicó Middleton.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, dijo.

Además, Kate sostuvo que la noticia fue un "gran shock. Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento".

kate middleton princesa gales

"Lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, agregó la princesa de Gales e insistió en que se “encuentra bien y que se está fortaleciendo cada día”