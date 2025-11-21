María Eugenia Rito pagó (por error) $750 mil un champagne y escrachó al vendedor

La exvedette compartió el comprobante de pago con sus seguidores y dio a conocer el nombre de la persona a quien le exige que devuelva el dinero.

María Eugenia Ritó se volvió noticia en las últimas horas tras comprar por un error un champagne por $750 mil pesos. La exvedette compartió en sus redes sociales el comprobante de transferencia donde se ve el monto enviado y ahora exige la devolución.

Es que en realidad la compra era de $75 mil pesos, pero cuando escribió el monto de la transferencia le agregó un cero de más a la transacción y terminó enviándole una cifra mayor.

La compra la realizó el miércoles a las 5 de la mañana y Ritó le escribió al hombre al que le compró la bebida para exigirle la devolución del dinero transferido, pero no obtuvo respuesta. En un principio, evitó compartir el nombre del joven en cuestión, pero tras la negativa se vio obligada a exponerlo en redes.

De acuerdo a la información que compartió la bailarina se trata de Lucas Héctor Saldivia, un hombre de entre 20 y 30 años que estafa a las personas al venderles artículos electrónicos que traería del exterior a precios muy accesibles.

La exposición del nombre del hombre se viralizó y decidió responderle a Ritó. “No estoy diciendo que en ningún momento lo voy a devolver. Solo que mañana 10 am”, le prometió a lo que ella contestó: “¿Por qué 10 am? ¿Gastaste todo?”.

“No gasté nada, yo no sabía cuánto habías mandado”, siguió él a lo que Eugenia respondió enojada: “Sos un forr… te habló mi mano derecha. Siempre sabías. Ahora respondés porque hice mediático todo”.

Minutos después, el hombre explicó que debía esperar hasta el jueves para hacer la devolución. “Entró el dinero y se debitó en algo de la tarjeta. Entonces tengo que depositar mañana temprano y transferirte”, explicó Saldivia que fue escrachado por otros usuarios que aseguraron que suele recurrir a este tipo de estafas con frecuencia.