Mariana Brey contó un súper chisme sobre Marina Calabró y Flor Peña

“Pero todos coinciden, las dos o tres personas que consulté, en que lo que viene flojardi es el casting. Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis, ni se hizo con tanto tiempo ni tan exhaustivamente. Así que me dicen ‘ojo ahí’”, dijo Marina en Lanata Sin Filtro.

Fue en Socios del Espectáculo, el programa donde Mariana Brey se desempeña como panelista, donde fueron a buscar la palabra de la comunicadora. “El casting es muy costoso y lo hicieron en lugares donde Telefe tiene repetidoras para abaratar los costos. Entonces empiezan a aparecer talentos repetidos que viste en otros programas”, sostuvo.

“Ella no me escuchó y entonces se embala, y dice ‘mala, malicia, maldad’. Ella parte del supuesto que yo tengo un problema personal. ¿Por qué tendría un problema con alguien que no conozco, con quien no trabajé?”, se preguntó Marina dejando muy en claro lo que piensa al respecto.

Tajante y sin filtro, Brey dio su opinión sobre los encontronazos que Marina ha tenido con otras figuras del mundo del espectáculo de nuestro país. “Viste que Marina te agarra y no te suelta por un tiempo largo. Después a la larga te suelta, a la larga larga. A Mirtha ya un poco la soltó”, finalizó.