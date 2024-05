Mariana Petracca presentó en Cuestión de Peso a su hijo: "Volví a casa"

"Este es mi cuerpo al que abrazo y que me aguantó en tantas… así que hoy la visión es completa", expresó Mariana al comenzar su relato, evidenciando su nueva percepción de sí misma. Consciente de su proceso de autodescubrimiento, la ex participante compartió cómo logró reconciliarse con su imagen y forjar una relación más saludable con la comida.

PEtracca 1.jpg Mariana Petracca presentó su hijo en Cuestión de Peso

Mariana Petracca contó su historia

Sin embargo, cada obstáculo fortaleció su determinación y alimentó su sueño de ser madre. "Pareciera que todo el mundo alrededor está teniendo chicos y vos no. Y te sentís fallada. Y te sentís que no va a suceder nunca", reflexionó Mariana, compartiendo los sentimientos de desesperanza que la acompañaron en su camino.

A pesar de las dificultades, Mariana nunca renunció a su sueño. "Y, en junio de 2023, después de seis tratamientos, vino el positivo. Y también fue muy difícil creerlo, por lo menos para mí", reveló emocionada, recordando el momento en que su anhelo se hizo realidad.

Con la ternura y la gratitud reflejadas en sus ojos, Mariana presentó a Ronnie ante el público, un testimonio viviente de su amor inquebrantable y su voluntad inquebrantable. "Soy mamá. A veces todavía me cuesta verme en ese rol. Era una noticia muy esperada", confesó, emocionada por el milagro que había llegado a su vida.

La fuerte reflexión de Mariana Petracca en Cuestión de Peso

Además de compartir su historia personal, Mariana aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el impacto de "Cuestión de peso" en su vida. "A mí este programa me dio tanto… aunque hubo cosas que no me gustaron y que no estuve de acuerdo, pero yo siento que en mi vida hay un antes y un después en la salud, en lo personal y encontré un camino en donde me siento útil para las mujeres", expresó, destacando el valor del programa en su proceso de transformación.

Con su experiencia como inspiración, Mariana se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para aquellos que luchan contra la adversidad. "Hice 6 tratamientos y a los 44 tuve a Ronnie que tiene dos meses. Esto es un sí se puede", proclamó, enviando un mensaje de aliento a todos los que enfrentan desafíos similares.