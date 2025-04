Espectáculos La Mañana Marianela Mirra Marianela Mirra reveló por qué tardó tanto en blanquear su relación con Alperovich

Una de las noticias más resonantes del mundo del espectáculo fue cuando la ex Gran Hermano reveló que estaba en pareja con Alperovich,







El regreso a la escena pública de Marianela Mirra, la recordada ganadora de Gran Hermano 2007, no pasó desapercibido. En medio del revuelo mediático y judicial que envuelve a José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, Mirra sorprendió al confirmar su relación con el político, en lo que ella misma describió como un vínculo que lleva “más de 20 años”. Su testimonio no sólo reavivó la polémica sino que también generó una grieta entre quienes la acusan de oportunismo y quienes destacan su lealtad incondicional.

“No voy a soltarle la mano, creo en él más que nunca”, expresó Mirra en diálogo con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. Allí, el periodista reveló una serie de mensajes privados que la mediática le envió meses atrás, pidiéndole ayuda para dar su versión sobre el caso y sobre su vínculo con Alperovich. “Cuando no expuse mi relación era porque no pude, no era el momento”, justificó, intentando desligarse de las múltiples ocasiones en que negó cualquier tipo de romance con el exmandatario.

Mirra 1.jpg Marianela Mirra Marianela Mirra reveló por qué tardó en blanquear su relación Según relató Karina Mazzocco en su programa, Marianela aseguró que su noviazgo con Alperovich jamás fue secreto. “Ellos siempre supieron que yo era la pareja -me habla de la familia de Alperovich- solo me pidieron ahora que blanquee. Yo no lo pensé: fui y blanquee en Instagram porque José me lo pidió”, habría afirmado la ex Gran Hermano.