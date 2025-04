Qué famoso músico fue amante de Marianela Mirra cuándo ella se peleó con José Alperovich

Nuevos datos salen a la luz desde que se dio a conocer que la ex ganadora de Gran Hermano está en pareja hace tiempo con el ex gobernador de Tucumán.

image.png

Recordemos que la relación de Marianela Mirra con el ex gobernador de Tucumán data de largo tiempo, solo que se dio a conocer recién en los últimos días.

Marianela Mirra contó lo peor de Jorge Rial

Este martes, el periodista Jorge Rial reveló que Marianela Mirra está en una relación con José Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán y actualmente condenado por abuso sexual. Ahora, la ex ganadora de Gran Hermano no dudó en apuntar sin filtros contra el ex conductor del reality de Telefe.

Mientras Ángel de Brito hablaba del tema en LAM, la abogada decidió enviarle un mensaje al conductor para compartir información sobre la posible libertad de su pareja: “Está esperando una salida de Alperovich, una domiciliaria por su salud. Si se la otorgan y sale va a hablar en LAM”.

image.png

“Rial arruinó mi familia y lo quiere seguir haciendo. Me tiene amenazada”, continúo sin filtros Marianela y apuntó sin filtros contra Rial: “Y me dice que el estado que subió sobre amenazas y guita, es por Rial. El abogado de José dijo que Rial pidió plata para exponerme, que voy a Ezeiza de visita, y consideramos con José de decir abiertamente que nuestra relación existe”.

Desde sus historias de Instagram, la ex hermanita expresó: “Hubo pedido de dinero esta semana y no lo consiguió. Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta, Rial. Solo te dije que no y te obsesionaste de más”.

“No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja por qué lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte”, expuso Marianela Mirra y cerró: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”.