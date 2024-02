Marina Calabró contó por qué no blanquea con su compañero de radio

En la misma posición de no querer revelar ningún detalle, nuevamente fue abordada por el tema. Recordando que Barbano hace una semana estuvo en lo de Mirtha Legrand y prefirió no blanquear si estaba o no con Calabró.

Lo que ocurre con Marina es que prefiere mantener su privacidad muy bien resguardada. Esto no es ni más ni menos que para ser súper cautelosa al tener una hija chica y además de que viene de cortar una relación de diez años.

Qué dijo Marina Calabró respecto al rumor de romance

“¿Estás sola Marina o estás saliendo con alguien?”, le preguntó Catalina Dlugi en la Once Diez. Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo, la hija del gran Juan Carlos Calabró fue determinante con su respuesta y prefirió seguir pateando la pelota afuera.

“¡Ayyy!, primero lo va a saber Mía (su hija) y quiero ser prolija también en eso. No me gustaría que algo de mi se lo entere por un portal”, contestó la periodista, cuidando cada palabra que decía y sin hablar abiertamente de su presente sentimental.

Y al finalizar también habló del abrupto final de su relación y cómo impactó en su hija Mía: “Ella es bastante encriptada en el sentido de que a veces no exterioriza demasiado. Fueron Diez años, por supuesto no fue algo que tampoco le pasara por el costado, pero estas cosas que les pasa a los adolescentes, no le gusta que hable. Ella me dice que es privada y tiene razón”.