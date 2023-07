Marina Calabró habló con Jorge Lanata tras la pelea por Wanda Nara

MARINA CALABRÓ.mp4 Marina Calabró habló de su situación con Jorge Lanata.

"Es el tipo de noticias a las que prefiero llegar última y no primera", le respondió al aire, utilizando una frase que le había dicho hacía mucho tiempo su papá, el recordado Juan Carlos Calabró. "Se trata de algo que me salió de las tripas que es una posición, una convicción. Yo sabia que no lo había traicionado al aire", explicó la "Angelita" invitada.

También dejó en claro que no tomó esa postura con mala intención: "sobre todo, quería que él supiera que no era una posición tribunera, que no lo dije para que me aplaudan. Me salió del alma, del corazón".

El conductor le respondió que lo tenía claro y que "nunca tenés que justificar una idea ni una posición, lo planteaste con respeto. Está todo bien, no hace falta ni que me lo digas", le dijo Lanata a Marina ante su descargo. "Lo genial de laburar con Lanata es esto, que yo tengo la libertad de plantearle con respeto todo, sin miedo. Yo valoro trabajar con alguien así o para alguien así", reconoció Calabró.