Fernanda Iglesias contó por qué perdonó tantas infidelidades de su ex marido

Ahora, la panelista reveló por qué durante tanto tiempo aceptó y perdonó los engaños de quien fuera su pareja a lo largo de los últimos 14 años. "Lo di todo y más por sostener la familia, quizás me equivoqué. Tal vez no tendría que haber hecho todo lo que hice", dijo, visiblemente conmovida.

La panelista de LAM aseguró que por más doloroso que haya sido saber de esas infidelidades "no me arrepiento. Yo no lo hacía por él, lo hacía por mí. Porque yo me sentía feliz en esa familia". Su intento de mantener la relación tiene que ver con su pasado. "Tengo una historia de una familia... A los tres años mi papá me llevó con él. No vi a mi mamá desde los 3 hasta los 7 años", reveló con profundo dolor.

Fernanda Iglesias.mp4 La dolorosa confesiónde Fernanda Iglesias sobre los motivos que la llevaron a perdonar las infidelidades de su ex marido.

Yanina le preguntó, entonces, si ella lo que no quería era repetir la historia familiar. "Claro, tengo una historia muy triste. Una infancia muy triste. Y yo quería a mi familia unida cueste lo que cueste". Aunque ahora comprende "que eso no vale la pena", le costó mucho llegar a este punto.

Por su parte, Ángel de Brito le consultó sobre unas historias de Instagram donde ella había reconocido que las infidelidades se puede perdonar, salvo que fueran una vez por mes. "¿Era así, una vez por mes?", le preguntó el conductor de LAM. "No, fue una exageración", dijo ella. "Una vez cada dos meses", retrucó de Brito. "No sé, no tengo una estadística", dijo, risueña, Iglesias.

El viaje a Málaga, donde se fue a probar suerte acompañada por Ema, su hija de 18 años producto de una relación anterior, erosionó aún más ese matrimonio resquebrajado. Ella se fue a España y Pablo Nieto se quedó acá con el hijo de ambos, Jeremías, de 13 años. Las sospechas de infidelidad del productor se hicieron más fuertes aún a la distancia para Iglesias, conocedora de los engaños de su marido.

Cuando volvió de Málaga la situación con Pablo Nieto se complicó. Por un lado "él no aceptó que yo no tolerara más" las infidelidades. Por el otro, su estado de ánimo al llegar de España no era el mejor.

"Lloré mucho en el aeropuerto. Casi como si se me hubiera muerto un familiar. Estaba mal, extrañaba mucho a Jere. Tenía un agujero en el pecho. Sentía que él estaba muy solo", reveló Fernanda. Y contó que a su regreso estaba "muy deprimida, llorando todo el día. Y estaba enojada por algunas cosas. Le dije a Pablo 'bancame, porque no estoy bien' y él no me bancó... Siempre me elegía a mí. Esta vez no me eligió".