Marisol habló sobre su crisis con Martín Ku y fue contundente: "Tonta no soy"

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el Chino le haya sido infiel: “Hay cosas que duelen, pero en general, la gente última sin querer queriendo”. Al indagar en cómo se enteró al respecto, pese a no terminar de dar certezas, fue contundente: “Tonta no soy, pero bueno… ya está”.

Por su parte, quien se niega a aceptar la crisis es Martín Ku ya que trató de bajarle el precio a la situación con su pareja: "No hay nada para aclarar porque no pasó nada. Simplemente, ella está enojada, pero no tiene por qué estar enojada. Ya lo vamos a resolver entre nosotros. No se armen especulaciones porque no pasó nada", expresó.

Cuál era el accionar de Martín Ku para engañar a Marisol

De este modo, ante los rumores, Juan Etchegoyen se animó a exponer cómo fue que actuó el Chino para serle infiel a Marisol: “La primicia que conté ayer en este programa de a poco se empieza a confirmar. De solo verlos al Chino y a Marisol en su stream hoy te das cuenta de que han pasado cosas negativas. Y hoy tengo más datos concretos de lo que ocurrió que es la infidelidad de Martín a su chica de toda la vida”.

Marisol-Martín Ku-1.jpg

En este sentido, contó cómo hacía Martín Ku para engañarla: “A mí me dicen que Marisol está devastada con todo lo que pasó. Pregunté si lo de la mamá de Holder fue la única infidelidad al círculo íntimo de ella y me dicen que, hasta el momento, comprobable sí. Comprobable por mensajes que se daban por Instagram. Pero hay que decir algo, Martín tenía un modus operandi para engañar a su novia. Fue detallista él en pensar la estrategia para poner en marcha el plan que podría llamarse cínico porque todo lo que me voy enterando es escalofriante”.

“A mí cuando me describieron lo que ocurrió con Martín me hablaron de una estrategia minuciosa para viajar a Rosario y concretar con Gisela. Al parecer, una vez que yo conté lo que pasó, Marisol le pidió al Chino entrar a su cuenta de Instagram y WhatsApp. En WhatsApp no tenía nada y en Instagram tenía todo, incluso Marisol se encontró con algunas reacciones de su novio a algunas mujeres que también, obviamente, no mejoraron la situación”, cerró el periodista.