La particular explicación que le dio Martín Ku a su novia en medio de los rumores de infidelidad

Martin Ku 1.jpg Martín Ku y su novia Marisol

Martín Ku salió a dar explicaciones en medio de los rumores

Intentando calmar las especulaciones, Martín explicó: “El tema es así, no hay nada para aclarar porque no pasó nada. Simplemente ella está enojada, pero no tiene por qué estar enojada y listo. Ya lo vamos a resolver entre nosotros. No se armen especulaciones porque realmente no pasó nada”. Sin embargo, Marisol mostró su incomodidad y, en medio de la transmisión, se levantó y amagó con retirarse: “Miren, sigan ustedes dos, yo me retiro”, dijo, reflejando el momento tenso que estaba viviendo.