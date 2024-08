Marley en LAM: “Telefe me dio su apoyo”

“Me escribió un día contándome que tenía muchas deudas y me pidió 30 mil dólares. Le dije “en este momento, no puedo” y le aclaré que si en algun momento podía se lo iba a decir. Al año siguiente, Adrián me amenazó que iba a hablar con los medios si no le daba dinero”, dijo Marley sobre la denuncia que lo tiene en el ojo de la tormenta y que sostiene se trata de una extorsión.