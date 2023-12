Martín Ku fue nuevamente sancionado en Gran Hermano y estallaron los memes

El participante volvió a cometer un error y terminó siendo sancionado nuevamente por Gran Hermano y las redes no se lo perdonaron.

Martín Ku 2.jpg Martín Ku y los memes

Gran Hermano expresó su descontento ante la falta de cumplimiento de Martín: "Las circunstancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión". Ante esta violación de las reglas, Martín Ku no solo perdió el privilegio de salvar a un compañero sino que también fue excluido de la próxima prueba del líder y del premio correspondiente.