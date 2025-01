Martín Ku habló cómo nunca de su separación y conto todo acerca de Marisol

Martín Ku , recordado como el Chino de Gran Hermano, protagonizó una escandalosa separación con Marisol tras varios rumores de romance entre el ex participante del reality de Telefé y la madre de Tomás Holder. Con su relación finalizada, el influencer rompió el silencio y habló sin pelos en la lengua de la situación.

En el programa de streaming, La Viscachera, conducido por Virginia Demo, el ex participante de Gran Hermano, Martín Ku, no se guardó nada y habló de su escandalosa separación con Marisol. Además, se lo pudo ver notablemente arrepentido de las formas.

“Claramente, tenía que tomar una decisión que no me animaba a tomar”, comenzó relatando quién fuera uno de los candidatos de la anterior edición del reality de la casa más famosa del país. Asimismo, agregó: “Justamente por no lastimar, pero terminó siendo peor porque se agrandan las cosas”.