MasterChef Celebrity: quién es el famoso que se suma a las cocinas

Este domingo el jurado del reality eligió a uno de los famosos del repechaje y hubo sorpresas.

Quién es el nuevo famoso que se suma a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity tuvo su noche de repechaje y este domingo el jurado confirmó quién se suma al reality que conduce Wanda Nara. En una jornada especial en la que solo un delantal le daría la posibilidad a uno de los famosos de regresar a las cocinas de Telefe hubo definición y felicidad.

“Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia ”, anunció Nara quien contó que el desafío consistía en un plato dulce con una fruta de elección libre. Los famosos eligieron preparar budines y tartas con durazno, pelón, frutillas, limón y ciruela.

Rigurosamente Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular evaluaron cada una de las preparaciones y fueron descartando a los que lograron cumplir con las expectativas del plato. Así fue que Walas y Emilia Attias recibieron las peores críticas y quedaron fuera de la posibilidad de volver al reality.

Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris siguieron con la misma suerte y la decisión final quedó entre Rusherking y Julia Calvo. Finalmente, el jurado eligió que fuera el cantante y ex de la China Suárez quien se sume al reality.

“Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, dijo Rusher que forma parte ahora de la nueva temporada del reality de cocinas más famoso del país.