MasterChef Celebrity: quién es el famoso que se suma a las cocinas
Este domingo el jurado del reality eligió a uno de los famosos del repechaje y hubo sorpresas.
MasterChef Celebrity tuvo su noche de repechaje y este domingo el jurado confirmó quién se suma al reality que conduce Wanda Nara. En una jornada especial en la que solo un delantal le daría la posibilidad a uno de los famosos de regresar a las cocinas de Telefe hubo definición y felicidad.
“Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”, anunció Nara quien contó que el desafío consistía en un plato dulce con una fruta de elección libre. Los famosos eligieron preparar budines y tartas con durazno, pelón, frutillas, limón y ciruela.
Rigurosamente Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular evaluaron cada una de las preparaciones y fueron descartando a los que lograron cumplir con las expectativas del plato. Así fue que Walas y Emilia Attias recibieron las peores críticas y quedaron fuera de la posibilidad de volver al reality.
Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris siguieron con la misma suerte y la decisión final quedó entre Rusherking y Julia Calvo. Finalmente, el jurado eligió que fuera el cantante y ex de la China Suárez quien se sume al reality.
“Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, dijo Rusher que forma parte ahora de la nueva temporada del reality de cocinas más famoso del país.
Te puede interesar...
Leé más
La filosa chicana de Graciela Alfano para Wanda Nara tras la polémica por los "24 centímetros"
Se terminó: aseguran que Ian Lucas y Evangelina Anderson se habrían separado
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario