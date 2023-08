MasterChef ya tiene a su primer finalista: ¡Enterate!

“¡Felicitaciones, Rudy! Sos el primer finalista de esta temporada. Te lo merecés, trabajaste un montón así que disfrutá esa chaqueta”, atinó a decir Wanda, quien también dejó en claro que Rodrigo Salcedo y Estefanía Herlein continúan en carrera para acompañar a Calderón.

Terminado el tiempo para cocinar, llegó la hora de la verdad, la degustación y devolución del jurado. Tras probar las tres preparaciones, elogiaron a los participantes y dijeron sentirse orgullosos de lo que hicieron, pero eligieron a Rodolfo Vera Calderón como primer finalista de MasterChef.

El encargado de dar conocer la noticia fue Martitegui: “Esta primera chaqueta que va a convertir a uno de ustedes en el primer finalista de MasterChef es para… ¡Rodolfo!”, anunció ante la emoción del concursante y el aplauso de sus compañeros.

“¡Ahora hay que darlo todo! Se viene la buena, se viene la fuerte. Gracias. Espero estar a la altura de las circunstancias y poder ganar este premio”, fueron las palabras que dio a conocer el primer finalista.

Luego, al ser indagado por la conductora sobre a quién le dedicaba este momento, Rudy cerró, con lágrimas en los ojos y a flor de piel: “A mi familia. A mis padres. A mi madre que me transmitió esta pasión por la cocina. Y a una persona muy particular, a Teresa, la cocinera de mi casa, que desde que nací, ella está ahí. Fue mi gran maestra. Cuando volvía del colegio, me ponía a picar cebolla y hacer cualquier cosa, y yo la ayudaba en lo que podía siendo un niño. A ella también se lo dedico”.