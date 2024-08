Matilda Blanco contó cuál fue la cirugía estética que le arruinó la vida

Matilda Blanco 1.jpg Matilda Blanco

El fuerte relato de Matilda Blanco

“Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Tuve que vivir con esa hernia un tiempo largo, estuve fajada mucho tiempo porque me moría del dolor”, relató Matilda, visiblemente afectada por el recuerdo de aquellos momentos. La situación fue tan grave que tuvo que someterse a una segunda cirugía para corregir el daño inicial. “Finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran el aire. Todo fue muy doloroso, muy tremendo, y no pude probar que me habían hecho esto”, agregó.