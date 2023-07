Mauricio Dayub presenta una vida sobre la cuerda floja

El actor, que viene del gran éxito de Toc toc, destacó por qué gusta tanto El equilibrista. “ Nos hace sentir algo que estábamos necesitando sentir, nos emociona y nos hace vernos a nosotros mismos . Nos podemos reír como en las comedias y emocionarnos como en los dramas. En algún momento me han dicho los espectadores, reír y llorar al mismo tiempo”, sostuvo.

“Me gustaba mucho esa manera de trasladarle al público temas concretos, con personajes claros, humor y fuerza teatral. La historia familiar que finalmente terminó siendo el corazón de El equilibrista la viví tal cual está escrita en el espectáculo, en los años 90 yendo a Yugoslavia a filmar una película. Allí, los dos días libres que me dieron porque llovía y no se podían filmar mis escenas en exteriores, me permitieron ir a Italia, al pueblo donde habían nacido mi madre y mis abuelos. A esa lluvia le tengo que agradecer eternamente esta bendición que ha sido para mí y para tantos espectadores”, contó.