Maxi López define su futuro en Argentina y adelantó que traerá a su familia al país: cuándo

El exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity regresó a la argentina y dio precisiones del futuro de la familia.

Maxi López volvió al territorio argentino luego de acompañar a su pareja Daniela Christiansson durante el nacimiento de su hijo Lando. Su llegada no pasó desapercibida debido a que en el último tiempo se convirtió en una estrella de la televisión nacional debido a su presencia en el certamen MasterChef Celebrity.

Ya con el nacimiento del niño consumado sin sobresaltos, la pareja deberá tomar decisiones sobre su futuro debido a que el exjugador tiene gran parte de su familia en la Argentina, principalmente a sus tres hijos. Entre las opciones que barajan es dejar Europa para ensamblar la familia.

En su llegada al país Maxi dio indicios de cuál es el futuro de la pareja: “Va a buscar locaciones para poder establecerse en Argentina, al menos por un tiempo, pero va a esperar que al bebé lo vacunen y esas cosas antes de traerlo ”, reveló el sitio Ciudad Magazine.

Maxi López-Aeropuerto

Maxi López y Daniela Christiansson fueron padres otra vez: la primera foto de Lando

El inicio del 2026 trajo una alegría inmensa para el mundo del espectáculo y el deporte. Maxi López y su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, se convirtieron en padres nuevamente en la víspera de Año Nuevo.

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, fue confirmada por los propios protagonistas a través de una emotiva publicación que conmovió a sus seguidores.

El pequeño, a quien decidieron llamar Lando, nació en las últimas horas del 31 de diciembre, convirtiéndose en el mejor regalo posible para cerrar el año. Según trascendió, tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado de salud, rodeados del afecto de sus seres queridos en este momento tan especial.

lando hijo maxi lopez (1)

La llegada de Lando López Christiansson

Fieles a su estilo, la pareja eligió compartir la primicia mediante una fotografía en sus cuentas oficiales. En la imagen se puede ver la pequeña mano del recién nacido junto a las de sus padres, una postal que simboliza la unión de esta familia que sigue creciendo.

Maxi López se mostró sumamente emocionado por la llegada de su nuevo heredero, quien se suma a la numerosa familia que el exjugador ha conformado a lo largo de los años.

Este es el segundo hijo de la pareja, tras el nacimiento de Elle en marzo de 2023. La relación entre el actual empresario y la modelo sueca se ha consolidado con el paso del tiempo, mostrando siempre un perfil bajo pero muy afectuoso en cada una de sus apariciones públicas.

lando hijo maxi lopez