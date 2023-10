“Me voy del Bailando y de LAM”: qué será del futuro de Ángel de Brito

Ángel de Brito 1.jpg Ángel de Brito tiene posibilidades de ir a conducir los Martín Fierro de la Moda a Miami

Qué dijo Ángel de Brito sobre dejar LAM y el Bailando

La fecha programada para los premios es el lunes 27 de noviembre, aunque Ángel De Brito admitió que aún no ha tenido conversaciones directas con Ventura al respecto. Esta confirmación de su participación llegó en medio de la incertidumbre sobre cómo equilibrará sus múltiples compromisos televisivos.

En respuesta a las preguntas sobre cómo manejará su ausencia en LAM y su papel como jurado en Bailando 2023, De Brito fue tajante. "Me voy. Pampita se va cada cinco minutos, y yo no me puedo tomar una semana. ¿Qué me importa? Yo me voy", afirmó el conductor.

Ángel de Brito 2.jpg Luis Ventura

Es importante destacar que la determinación de Ventura de tener a Ángel de Brito como conductor fue tomada a pesar de los desafíos logísticos que esto conlleva, ya que el lunes 27 de noviembre coincide con la fecha programada para los Martín Fierro de la Moda en Miami.

Juanita Viale es otra de las candidatas para la conducción, y aún está por verse si se unirá a De Brito o si finalmente serán dos los conductores del prestigioso evento, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.