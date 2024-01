Melina Lezcano contó por qué terminó su amistad con Cande Molfese

La ex cantante de Agapornis contó porqué terminó la solida amistad que mantenía con la ex actriz de Violetta.

Melina Lezcano y Cande Molfese habían formado una gran amistad. Las amigas (ahora ex) se mostraban en las redes, eran vecinas y compartían su día a día. Sin embargo, algo se quebró y fue la ex cantante de Agapornis quien habló del fin de su amistad.

“Esta pregunta es la más recurrente de todas. Voy a contarlo porque la verdad es que no hay nada que ocultar”, empezó diciendo, al responder preguntas de sus seguidores en redes sociales.

“No pasó nada. Sinceramente, no pasó nada. Yo tampoco sé mucho qué pasó”, aseguró la modelo, sobre por qué dejó de ser tan cercana con la actual pareja del actor Gastón Soffritti. “Simplemente, yo hice una pregunta de si 'estaba todo bien' y del otro lado recibí un 'que no estaba para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos' y como que había una necesidad de un distanciamiento”, explicó, sobre la dura charla que tuvo con la ex actriz de Violetta.