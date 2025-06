Mhoni Vidente pronosticó cómo le irá a cada signo en el mes de junio

Tauro: Esta carta te da suerte en todo, y más en juegos de azar o premios con los números 05 y 66, mientras que tu color es el azul fuerte. Recuerda que la carta “La Templanza” te traerá prosperidad y abundancia, así que no la dejes pasar. El amor no es complicado, deja a un lado los prejuicios, este fin de semana te llegará el amor verdadero de alguien del signo Piscis, Virgo o Leo.

Géminis: En el horóscopo del Tarot te salió la carta “As de Copas”, lo que significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días; lo que desees, lo tendrás. Junto a tu cumpleaños te llegan sorpresas, regalos que no esperabas y un dinero por lotería con los números 00 y 51, mientras que tu color es el blanco. Tendrás un fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja, y a los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo Aries o Libra, que será muy compatible, solo recuerda que el amor se da paso a paso.

Mhoni Vidente 1.jpg

Cáncer, Leo y Virgo según Mhoni Vidente

Cáncer: La carta también te advierte que debes cuidarte de las infidelidades o evitar descuidar tu relación de pareja. Recuerda que tu signo está diseñado para triunfar en áreas como las comunicaciones o la política, así que no lo dudes y trata de tomar un curso y prepararte más en tu vida académica. Te recomiendo que este domingo prendas una veladora blanca y pongas sal en grano debajo de tu cama para que la buena suerte te acompañe todo el mes.

Leo: Este día 1 de junio te recomiendo prender una veladora de color blanca y limpiar tu energía con un limón verde; ponte mucho perfume para que tengas suerte todo el mes. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “As de Espadas”, lo que significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas. Si tienes un problema legal o de migración, lo podrás solucionar sin problema, así que este viernes trata de arreglar todos tus asuntos.

Virgo: Te recomiendo prender una veladora blanca este día primero para que tengas más suerte en todo el mes de junio. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “El Emperador”, lo que implica que debes tener cuidado con problemas de tu mente, como la depresión y la angustia, que son tu punto débil; debes aprender a soltar situaciones y dejar de controlar todo lo que te rodea, especialmente en lo amoroso, pues tu signo, por ser de elemento tierra, busca sentirse seguro en su relación.

Astrología

Los demás signos en Junio

Libra: En el amor, por fin se te declara esa persona tan especial para ti; es decir, es tu momento de formar una familia, la felicidad te espera a la vuelta de la esquina. Este fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos, disfruten de cada momento. Tus números mágicos son 06 y 51, y tu color de la abundancia es el verde. Ten mucho cuidado con las dietas forzadas y no tomes medicamentos sin supervisión, recuerda que un régimen de ejercicio y una buena alimentación te llevará a estar de lo mejor.

Escorpio: Serán unos días de muchas fiestas y reuniones en los que te sentirás de lo mejor, solo cuídate de problemas de hormonas, ve con tu médico si sientes algo raro. En el tarot te salió la carta “As de Oros”, la cual es una verdadera bendición para tu signo, significa que eso que tanto deseabas por fin va a llegar a tu vida, solo recuerda tener en cuenta una virtud muy importante: la paciencia. No te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, debes mantener la fe.

Sagitario: “El Sol” es tu carta del tarot para este fin de semana, significa que es el tiempo de que cierres esos episodios de tu vida que no fueron los mejores, recuerda que la venganza y el rencor no sirven de nada, solo hacen que los pensamientos negativos sean más constantes, así que esta carta te da la oportunidad de comenzar desde cero y salir a disfrutar de la vida, no mereces vivir amargado. Saldrás victoriosos de cualquier problema legal y de migración, la buena suerte te rodea. Este fin de semana estará lleno de diversión, te invitarán a un cumpleaños, esto te ayudará a tener más optimismo. Saldrás de viaje en junio y tendrás muchos días de esparcimiento y relajación

Vidente.jpg Mhoni Vidente

Capricornio, Acuario y Piscis según la astrología

Capricornio: Trata de controlar tu carácter impulsivo, ya que te mete en problemas sin razón. Recuerda que tu punto débil es el intestino, así que cuídate de las infecciones. En el horóscopo te salió la carta de “El Mago”, esto significa que te llegarán nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Este viernes tendrás una entrevista para un puesto de trabajo y la llegada de dinero extra, solo trata de ser más discreto con sus planes de vida para no llenarte de envidias. Te invitan a salir de viaje, eso hará que la energía positiva se multiplique más. Si estás estudiando, es el momento de que tomes un curso de idiomas.

Acuario: Tu carta del tarot es “El Loco”, significa que te llegará una fuerza laboral muy importante, ya que te encuentras en momento de atreverte a ser líder en tu área de trabajo, y te irá muy bien por tu carisma natural que te ayudará a ser más exitoso en la vida. La carta también te dice que debes madurar y crecer en lo personal, así que trate de buscar una casa para irte a vivir allí para que experimentes tu propio espacio; no olvides que eres un conquistador natural y pocas veces te dejas atrapar por una sola relación. Te invitan a salir de viaje y también tendrás dinero extra gracias al pago de una deuda del pasado. Este fin de semana estará lleno de aventuras.

Piscis: En el horóscopo te salió la carta de “La Torre”, significa que te llegará la oportunidad que tanto esperas para crecer en lo económico, así que trata de no platicar tus planes y verás cómo se realizarán, la discreción es clave. Esta carta también te indica que serás más fuerte en cuestiones amorosas y te impulsa a decidir ser feliz. Eres una persona voluble, es momento de que entregues el corazón a quien se lo merece, podría ser alguien de Cáncer, Virgo o Escorpión. Te invitarán a salir de viaje este fin de semana para visitar a la familia, disfruta de esos momentos.