Mica Viciconte apuntó contra Nicole Neumann y sigue el escándalo familiar

Esa noticia que se conoció volvió a poner en el ojo mediático la tensa relación que existe entre la modelo y su ex marido y su actual pareja. Mientras que ahora, Viciconte habló respecto a cómo está el vínculo con Neumann y brindó algunos detalles que dieron que hablaron y alimentar las especulaciones del mal vínculo existente entre ambas.

Durante la presentación del show de La Sirenita, Mica Viciconte fue una de las figuras más buscadas por la prensa y habló con Puro Show, programa de El Trece. Y como era de esperarse, las preguntas sobre Nicole Neumann no tardaron en llegar.

Consultada sobre si estaría dispuesta a tomar un café con la modelo, la actual pareja de Fabián Cubero y madre de Luca con él, optó por responder con sarcasmo. “No tomo café, tomo mate”, lanzó con una sonrisa.

Pero no quedó ahí. Fiel a su estilo, Mica continuó con tono irónico. “Y después de la pandemia tomo sola mate, ¿podés creer? Me pasó eso”, dejando claro que no tenía intenciones de alimentar especulaciones sobre una posible tregua o acercamiento.

Cuando los periodistas insistieron sobre si existía un buen vínculo con Nicole, Mica prefirió bajarle el tono a la situación, aunque dejó en evidencia su hartazgo. “Si digo que sí porque digo que sí, si digo que no porque digo que no, no les viene nada bien, se toma mal para la prensa”, afirmó con seriedad. También remarcó que su objetivo es otro: “Disfrutar”.

Sin embargo, la tensión creció cuando le preguntaron directamente por qué no compartían celebraciones familiares. “¿Por qué no festejan juntos el 15 como la gran familia ensamblada que son?”, lanzó el cronista. Pero Viciconte fue contundente al despegarse del tema. “No tengo idea, yo no tengo nada que ver con la fiesta de 15, mi hijo es nene así que no festeja cumpleaños de 15”, dijo en alusión a Luca Cubero, el hijo que tiene con el exfutbolista.

Mica Viciconte se catalogó de amarga

Más adelante, la influencer retomó el tono relajado y se animó a compartir una preferencia personal que también pareció una indirecta: “Prefiero el mate amargo, como yo, bien amargo”. Y cuando le preguntaron si Nicole podría llegar a arruinarle la noche, Mica no dudó: “Para arruinar mi noche tiene que ser algo muy grave, no me arruina la noche de nada”.

La charla cerró con una pregunta con tono de juego: “¿Preferís estar un año en una isla con Flor Vigna o con Nicole Neumann?”. Pero esta vez, Mica evitó seguir el juego y marcó un límite: “No estoy en esa situación, si estuviese vení y te contesto”.