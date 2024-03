Migue Granados contó todo sobre su relación con su padre

Durante la entrevista, Fer Dente destacó la rápida independencia que Migue logró y cómo muchos de sus seguidores desconocen que es hijo del reconocido exconductor de VideoMatch. "El 70 por ciento no debe saber que sos hijo de...", indicó Dente, a lo que Migue respondió con su característico humor: “La gente más joven no lo dice: no sabía. Muchos se enteran y me dicen que no sabían y me dicen ‘es tu hermano’, ‘tu viejo está mejor que vos’. Me la tiran siempre, está muy bien el guacho, muy fachero”.