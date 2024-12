Migue Granados tomó una durísima decisión en medio de su pelea con Luzu TV

Granados dejó claro que su decisión no tiene vínculo con las tensiones que surgieron a raíz de la incorporación de Martina Benza y Nacho Elizalde, ambos exintegrantes de Luzu TV, a la grilla de OLGA. "Ni ahí. Eso explotó antes y la cerré (la cuenta de X) hace dos días. Aparte no me preocupa eso", expresó el conductor en diálogo con Clarín. La llegada de los dos influencers generó una fuerte interna con Nicolás Occhiato, líder de Luzu TV, en un conflicto que escaló rápidamente en redes sociales.