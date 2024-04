Milett Figueroa contó todo lo que siente por Marcelo Tinelli

“Estamos muy bien. Yo no me puedo hacer cargo de lo que se pueda decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro”, reconoció la modelo, luego de decir que Marcelo era su amor en el programa Mande quien mande.

“Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado. Hoy en día es algo que no puedo dejar de hacer porque eso me motiva. Nosotros celebramos nuestros logros, él sabe que yo estoy estrenando una película, ayer se estrenó aquí en Lima. Nos estamos apoyando mutuamente, estamos comunicados todo el tiempo”, reconoció Figueroa.

Qué dijo Milett Figueroa ante los rumores de separación con Marcelo Tinelli

En medio de los rumores de una ruptura, Milett Figueroa contó por qué no volvió para el cumpleaños de su pareja: "Nos moríamos por pasar su cumpleaños juntos, pero justo se estrenaba Vampiras y yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Esta es una película que yo hice en España y me genera mucha ilusión. Yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo una”.

Luego de tocar el tema de su relación con las hijas de Marcelo, confesó: “En realidad, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien. O sea, cosas, digamos, algunas charlas de pareja, yo las tendré con él en algún momento. Pero, realmente, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien y no sé de dónde sacan tanta teoría y tanta especulación”.

El fuerte descargo de Milett Figueroa contra los periodistas

“Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas. Con mucho respeto se los digo, pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme, así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme”, apuntó contra el periodismo argentino.

“Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad es que me encanta mi trabajo. No me incomoda para nada que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego a una relación y lo que hago también para cuidarla”, se despachó Milett.