Milett Tinelli 1.jpg Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli, enamorado, no tardó en expresar su afecto en las redes sociales, dedicándole un mensaje dulce a Milett: "¡Mi vida!", escribió, acompañado del emoji del corazón prendido fuego. En una entrevista previa, el conductor había compartido su enamoramiento: "No fue algo buscado, me encontré con una mujer hermosa y maravillosa. Siento que la conozco de otra vida, estoy muy enganchado, muy enamorado de ella".