Mirtha Legrand: "Le di mi vida a esta profesión", su conmovedor discurso en los Martín Fierro

La diva fue homenajeada en la ceremonia y se llevó la estatuilla a la Trayectoria. Estuvo acompañada de Juana Viale y Silvestre, su bisnieto, Marcela Tinayre y Nacho Viale.

Una de las noches más emotivas se vivió cuando Mirtha Legrand obtuvo el reconocimiento a su trayectoria. La diva de los almuerzos quebró en llanto al repasar sus más de ocho décadas de carrera en los medios de comunicación, donde recordó momentos compartidos con sus hermanos, Goldy y José.

Mirtha se convirtió este lunes en una de las figuras de la Argentina más premiada de los Martín Fierro y se llevó la estatuilla 42. El galardón fue entregado por el presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó la figura de la conductora como “la madrina de la televisión”.

“¿Me creen si les digo que no sabía nada de esto? Me tomó totalmente por sorpresa. Le he dado mi vida a esta profesión. Empecé a los 14 años . Hoy tengo mucho, muchos más…”, dijo emocionada.

Ovacionada de pie y rodeada de sus seres más queridos – Juana Viale junto a su hijo Silvestre, Marcela Tinayre y Nacho Viale – Mirtha se mostró emocionada por el reconocimiento y mencionó a sus productoras y al equipo que me acompaña desde hace años.

“Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche, cuando me acueste, voy a pensar “¿por qué no habré dicho tal cosa?” Pero lo que dije, me salió del corazón”, sumó ante las 600 personas invitadas a la ceremonia.

A modo de cierre, mencionó como lo suele hacer siempre en una premiación a Susana Giménez con quien compartió décadas de pantalla y competencias televisivas. “Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos toda la vida”.