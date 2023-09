Momi Giardina reveló que le robó a Ángel de Brito

No es nada extraño que en "Nadie dice nada" el programa de streaming conducido por Nicolás Occhiato, los integrantes del ciclo cuenten las intimidades de su vida y respondan en redes las preguntas de sus espectadores. Por eso, desde las redes del programa, abrieron la cajita de las preguntas y Momi Giardina , la madre de Juli Castro, quien actualmente participa en el Bailando, compartió una inesperada confesión que involucró al conductor de LAM, Ángel de Brito.

Es que uno de sus seguidores pidió que contaran un dato al azar, por lo que Momi Giardina comenzó a relatar una historia que dejó a todos sorprendidos. Según contó, en su última visita al set del Bailando 2023, ella se subió a un auto que pensó que era el suyo, pero luego se dio cuenta de que había cometido un error. "El otro día fui al Bailando y me fui con el auto de Ángel de Brito. Después me avivé que no era mi auto. Es verdad. Acá está mi amiga de testigo porque estábamos juntas", confesó la comediante de Nadie dice nada.