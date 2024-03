Morena Rial está embarazada: quién es el papá de su segundo hijo

"Me animo a decirlo porque confirmé que también está notificada su familia. Es algo consistente, que es moneda corriente dentro de su realidad y dentro de esa realidad, que yo quiero que sea llena de felicidad, me puso contento", expresó Ventura, compartiendo la alegría de la futura mamá.

Diego Esteves, otro periodista, agregó detalles sobre la relación de Morena y su novio Matías Olgas, destacando que están muy ilusionados y viviendo juntos en este proyecto. Además, reveló que la noticia del embarazo fue comunicada hace algún tiempo atrás: "A mí me sorprendió, porque hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’".

Cómo es la situación actual de Morena Rial

La situación de Morena, quien ya es madre de Francesco, su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni, no es fácil. Ventura mencionó las dificultades que enfrenta para encontrar una vivienda adecuada y la próxima mudanza a Córdoba. "Ahí me confirmó que estaba embarazada. En este tipo de casos no pregunto mucho. Recibí la información, la recibí con alegría y me dijo que en esas horas se lo había comunicado a su familia", agregó Ventura.

More Rial 2.jpg

El periodista también compartió la energía positiva de Morena frente a esta nueva etapa de su vida, destacando su actitud de superación. Sin embargo, bromeó sobre la posibilidad de ser elegido como padrino del bebé: "Lo único que le pido a Morena es que busque gente joven, porque ya tengo siete ahijados. No puedo seguir sumando. Si no cada cumpleaños… ¡Yo soy pobre!", concluyó entre risas.

El conflicto de Morena Rial con Jorge Rial

Hay que recordar que Morena Rial está en medio de un fuerte conflicto con su papá, Jorge. Según había dicho la influencer, el conductor la había “echado de su casa”, y al parecer entre las exigencias para reconciliarse estaba que vuelva a darle una ayuda económica.

“Yo estoy grande, pero creo que no le cuesta nada ayudarnos a tener un hogar”, comentó Morena hace pocas semanas. De igual manera, otro tema a resolver será el acuerdo que tiene con el ex, que según Alejandro Cipolla, su abogado, no está con la cuota al día: “No viene pagando la manutención del nene y vamos a accionar judicialmente para embargarlo. Morena no tiene ayuda alguna”.