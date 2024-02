Morena Rial reveló cómo es la pelea con su ex y su papá por la tenencia de su hijo

Morena Rial se animó a romper el silencio en medio de una batalla legal que mantiene con su ex, Facundo Ambrosioni , por el cuidado y tenencia permanente de su hijo de 5 años, Francesco. Recordemos que una de las últimas informaciones que se había difundido hablaban de que el menor se encontraba viviendo con su padre.

"Facundo es un violento de mierda... Que se fije lo que hace con su vida", definió Morena a su ex, furiosa con el ex jugador de fútbol quien, por estos días, está con el nene a su cuidado absoluto, en la provincia de Córdoba. Esto a raíz de que la hija de Jorge Rial se había quedado en la calle tras ser desalojada de la casa en la que estaba viviendo.

"¿Está queriendo ensuciar tu imagen?", fue consultada More, por un cronista que la esperó a la salida de una entrevista que dio en la tele. "Con el padre que estuvo preso y con todos los antecedentes que tiene... le mando un besito".

"La situación es complicada. porque hoy, Facundo Ambrosioni, tiene prácticamente la tenencia de hecho. Y está peleando por la tenencia definitiva de Francesco, el hijo de Morena y nieto de Jorge Rial", contó Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Socios del Espectáculo.

El reclamo de Morena Rial a su padre

Pero a los problemas por la tenencia que mantiene con su ex, a Morena Rial se le suma el problema de la falta de un techo fijo abajo del cual poder vivir con su hijo. La hija de Jorge Rial le reclama que le solucione este problema. Recordemos que la relación entre estos ha sido muy conflictiva en el último tiempo.

"Morena cuenta que, como en este momento, no tiene un domicilio fijo, ella misma prefirió que se quedara con el padre porque, la verdad, para un chico, estar deambulando de un lado para el otro, cuando no tiene un lugar para establecerse, es bastante complicado", repasó Nancy Duré, integrante del programa.

"Jorge no es que no se ha hecho cargo. Lo que Morena pretende es que le compre una casa. Jorge se ha hecho cargo mucho, incluso, tal vez, más de lo que le corresponda. Morena es una chica grande, ya es mayor de edad hace bastante, podría salir a trabajar, bancarse sola. Muchas veces, los padres pueden ayudar. Pero a ella no le alcanza con el alquiler, quiere que le compren una", aseguró Mariana Brey.