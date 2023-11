Moria Casán contó cómo son sus relaciones íntimas con su novio

Pato Galmarini y Moria Casán 1.jpg Moria Casán y su pareja en la playa

Luego, reveló algunas intimidades de la vida junto al suegro de Sergio Massa, ministro de economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria.

Que contó Moria Casán sobre su relación

“Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, destacó la actriz de Brujas. Fiel a su estilo de carácter avasallante, Moria compartió algunos de sus secretos de belleza. Uno de ellos que generó muchas reacciones entre las personas presentes en el estudio fue cuando la mamá de Sofía Gala disparó: “Hacer el amor”.

En ese momento, la conductora no dejó escapar la pregunta acerca de qué tan seguido tiene relaciones íntimas. La One aseguró sin dudarlo: “Todos los días”. Y enseguida continuó: “Yo te diría que todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”, reveló Moría, mientras se escuchaban las exclamaciones del resto de los panelistas.