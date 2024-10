Moria Casán contó los defectos de Nacha Guevara para trabajar: "La peor"

La One recordó el peor momento que vivió con su colega arriba del escenario y aseguró que pensó en vengarse.

Moria Casán visitó el programa de Ángel de Brito y éste la invitó a jugar. Es por eso que debió ver a algunas famosas del mundo del espectáculo y opinar o contar algo sobre ellas. Es por eso que al ver la carta de Nacha Guevara , La One no pudo evitar remarcar un mal momento que vivió trabajando junto a ella.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Moria Casán se animó a exponer a su colega, ya que el juego que propuso el conductor se volvió entretenido. Ses que cuando apareció la imagen de Nacha Guevara no se guardó nada, por lo que contó la peor experiencia a la hora de trabajar con ella, ya que incluso la tildó de “desagradecida”.

“Mi contadora, que es amiga de ella, me comentó: ‘Nacha está mal de plata’. Entonces, cuando me fui a Europa a casarme con (Humberto) Poidomani, sugerí que ella me reemplazara en Incorrectas”, comenzó relatando La One sobre el buen gesto que había intentado tener para con la actriz.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como se imaginó. Es que lejos de que esta actitud las llevara a forjar una buena relación las cosas se pusieron tensas unos años después. Es por eso que Moria Casán recordó la mala actitud que tuvo Nacha Guevara con ella que aún no le perdona.

“Le di el lugar, me reemplazó, pero cuando trabajamos juntas en el teatro un día le tenía que poner un arma y le apreté un poquito acá (en las costillas) porque se me fue el dedo y me dio vuelta la mano en el escenario”, marcó ofendida por la poca tolerancia y la tensión que se generó entre ellas.

El insólito objeto con el que Moria Casán planeó golpear a Nacha Guevara

Al ver esta actitud, Moria Casán reconoce que estuvo cerca de reaccionar de la peor manera con Nacha Guevara. “Tenía un consolador dentro de mi cartera y casi le pego con eso. Estuve a punto de arrancarle la peluca, pero lo pensé dos veces”, expresó entre risas.

Para cerrar, marcó lo mal que le cayó este accionar, ya que lo consideró como una falta de respeto: “Nunca nadie me había hecho algo así en escena, me dobló la mano con odio, estaba como poseída. Yo me pregunté: ‘¿Qué le pasó a esta mina?’”.