El polémico comentario que Moria Casan hizo sobre las fotos de Fabiola Yañez

image.png El polémico comentario de Moria Casán.

Inmediatamente, la Diva recibió una catarata de mensajes en contra. “Moria sos y serás mega machista”; “Dónde quedó la sororidad, Moria”; “Ya no defendés a la víctima”; lanzaron algunos de los usuarios de X, contundentes.

Los comentarios de Moria Casán acerca de la denuncia de Fabiola Yañez

A principios de esta semana, Moria Casán habló acerca de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por “violencia física y mental”. A través de su cuenta de X, la diva dio su opinión al respecto y se refirió al estrecho vínculo que mantuvo con la ex primera dama, ya que compartieron el programa de televisión, Incorrectas, a través de la pantalla de América TV.

“Si es cierto... el vuelto que le está cobrando una de mis ‘vayainas’...”, expuso la One. Luego, hizo mención de un hecho que trascendió hace un tiempo: “(Ella) ya me había confesado cuando conduje ‘Intrusos’ que era acosada y lo denunció a (Fabián) Gianola”. Yañez había compartido compartió elenco con el actor en la obra de teatro Entretelones, también en el año 2018.

image.png

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, salieron a la luz las fotos de la exprimera dama golpeada. En las imágenes que se difundieron, la ex primera dama presenta un ojo morado y también moretones en los brazos.

Asimismo, se dieron a conocer los chats que Yañez mantuvo con el ex presidente, en donde le reclama por el maltrato físico que recibía. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito”, escribió la ex primera dama, entre otros reclamos que le hacia al exmandatario.