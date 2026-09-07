Muerte de Ernestina Pais: la última pericia fue clave, la Justicia determinó lo que pasó y cerró la investigación

La investigación por el fallecimiento de la periodista llegó a su fin a dos meses del trágico hecho.

A dos meses de la muerte de Ernestina Pais, la Justicia cerró la investigación sobre el caso.

A dos meses del fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais , la Justicia dio por terminada la investigación y cerró la causa tras completar las medidas de prueba pendientes.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de San Isidro, que esperaba un estudio clave para determinar qué fue lo que provocó la muerte de la conductora.

Con los resultados incorporados al expediente, la fiscal Carolina Asprella corroboró la hipótesis que había guiado la investigación: la periodista murió a causa de un accidente.

El expediente había iniciado el 26 de junio pasado, cuando una formación del Tren de la Costa impactó el auto en el que circulaba Pais en un cruce a nivel ubicado en Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Ella fue la única víctima fatal del choque.

La fiscal Asprella estaba a la espera de la pericia accidentológica para dar por finalizada la investigación, ya que la prueba podía determinar si el vehículo de la periodista tenía alguna falla mecánica. Los resultados, sin embargo, descartaron desperfectos técnicos y también la intervención de terceros en el episodio.

El informe, sumado a los videos de las cámaras de seguridad, la autopsia, los estudios toxicológicos y la pericia planimétrica, confirmó la hipótesis del trágico accidente, que siempre fue la teoría principal.

La muerte de Ernestina Pais

El fatal episodio tuvo lugar en San Isidro el pasado 26 de junio y quedó grabado por una cámara de seguridad municipal. Fue en el cruce a nivel del Tren de la Costa ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, a las 19:25.

La grabación dura unos 30 segundos. La secuencia completa comienza con el descenso de las dos barreras y minutos antes del choque se ve cómo otro vehículo, que viene de la mano contraria, pasa en infracción y sigue su marcha.

Del otro lado venía Pais a bordo de su auto Honda City, que intenta cruzar en diagonal esquivando las dos vallas. El choque ocurre a mitad de camino. En el video, se ve claramente cómo el tren impacta de lleno contra el lado del conductor.

El vehículo de Ernestina quedó al costado derecho de la vía, con ella adentro del habitáculo. El paragolpes quedó del lado opuesto.

La autopsia

De acuerdo con la autopsia, Ernestina murió a causa de un traumatismo de cráneo grave producido en el choque. La lesión fue consecuencia directa del impacto y quedó consignada entre los principales resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo de la periodista.

El fatal episodio quedó grabado por una cámara de seguridad municipal.

Además, sufrió una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales. Estas heridas también fueron registradas durante los estudios forenses realizados en el marco de la investigación.

Los estudios realizados sobre las muestras de sangre y orina descartaron la presencia de alcohol y drogas. Además, durante la autopsia se tomaron muestras de ADN para incorporarlas a la investigación. Los análisis toxicológicos fueron parte de las últimas medidas realizadas antes de que la Justicia resolviera cerrar la causa de la muerte de la periodista.