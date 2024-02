¿Nace una pareja? Lucía y Rosina de Gran Hermano se confesaron sus sentimientos

Rosina 1.jpg Rosina y Lucía de Gran Hermano

Mientras la joven uruguaya escribía la palabra en el brazo de su compañera, aseguró: "Para vos es eso y para mí no". Lucia, sin embargo, negó la situación, expresando: "Al contrario, y listo, no hablo más". La tensión se disipó momentáneamente cuando Rosina Beltrán, con una sonrisa nerviosa, entonó una canción de Rombai que resonaba con la situación: "Esto para ti fue un juego, me pegaste fuerte y todavía me duele". Pero la salteña no tardó en interrumpirla negando las declaraciones.