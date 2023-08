Natalia Oreiro reveló qué cambió en su vida desde que fue mamá

“Hoy la vida es la felicidad de mi hijo y su bienestar. A partir de que fui mamá estoy en proceso de soltar, pero me cuesta, me convertí en otra persona. Con miedos que no conocía y prioridades absolutamente distintas”, explicó antes de agregar: “Adoro mi actividad y al mismo tiempo amo hacer cosas que no tienen que ver con lo que ustedes conocen; delirios, para mucha gente, que a mí me divierten. Sin embargo, ahora lo primero siempre es Ata. El plan lo incluye a él”.