Natalie Weber contó la increíble suma de luz que paga en su casa de Nordelta

En declaraciones brindadas en Desayuno Americano, Natalie detalló: “A mí me llegaron casi $600.000. Me vinieron $549.000”. Explicó que su alto consumo se debe a la calefacción centralizada en su casa y señaló: “Tengo un consumo alto porque tengo calefacción centralizada, entonces tengo un consumo alto”. Ante esta situación, anunció su intención de implementar medidas de ahorro energético, como usar ropa más abrigada en casa.

Natalie Weber 1 (1).jpg Natalie Weber

El fuerte aumento de la tarifa de luz que sufrió Natalie Weber

La actriz y conductora reconoció que si bien comprende que los aumentos son normales, cuestionó la magnitud y rapidez del incremento tarifario. “Pasé de $200.000 la última a $549.000″, reveló. Además, compartió su preocupación por la velocidad con la que se aplicaron estos cambios: “Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada, pero ¿en tan poco tiempo tanto?”.