Nico reveló quién es la mujer que más poder tiene escondido en Gran Hermano

La participante no se detuvo ahí, y con firmeza agregó: "Siempre le gusta escuchar pero no dar información. La tengo entre ceja y ceja y cuando sea el momento se la voy a dar en la re c.... bien de su madre". Estas fuertes palabras anticipan un enfrentamiento inminente entre Furia y Rosina, dejando en vilo el destino de ambas concursantes en el reality.

En otro frente, Juliana también cargó contra Sabrina por su comportamiento con Alan, el concursante recientemente eliminado. "No me gusta lo que pasó con Alan. Estás en vivo, te vio todo el mundo, te filman. No lo podés hacer sentir así al pibe. Alan tiene que hacer lo que quiera de su vida, no esperarla", manifestó la deportista.

NICO: "Rosina hay una sola en todo el planeta, no hay una persona que se pueda parecer en ningún tipo de sus aspectos. Yo creo que la producción apenas vio como era no la dudo ni un segundo y dijo 'es ella'. Tiene mucho poder adentro de ella."#GranHermano

Sin embargo, Furia no es la única que ve en Rosina alguien de quien hay que tener cuidado. En una charla en el patio, el participante la nombró como la persona con más poder de todo el reality.

