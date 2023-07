Nico Vázquez llevó al teatro a su "doble" y bromeó con los memes de Spiderman

El novio de Gimena Accardi le contó la historia a su público, mostrando la foto en pantalla gigante. "Se viralizó a un nivel que 1 milllón 600 mil personas lo vieron", les explicó Nico a los asombrados espectadores que no sabían a dónde iría a parar la historia que estaba contando desde el escenario.

NICO VÁZQUEZ.mp4 El divertido momento que generó Nico Vázquez con su "doble" al finalizar la función de Tootsie.

Para quienes no conocieran la foto viral, Nico explicó que se trataba de una instantánea que se había sacado una joven en un boliche con un chico al que confundió con él. "Le pedí una foto a un chico pensandp que era Nico Vázquez y después me di cuenta que no era", había publicado en sus redes una usuaria llamada Maga.