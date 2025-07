Nico Vázquez mostró quién lo acompaña tras su separación de Gimena Accardi

Nico Vazquez 1 Nico Vázquez y su gato

Nico Vázquez muy bien acompañado tras su separación

En las últimas horas, Nico Vázquez reapareció en sus redes y mostró cómo atraviesa este delicado momento emocional. En su cuenta de Instagram, el actor compartió una serie de videos en los que se lo puede ver recostado en su departamento, acariciando a uno de sus gatitos, mientras otro se deja mimar en el sillón. Acompañó las imágenes con el clásico de Los Beatles, All You Need Is Love, una elección que no pasó desapercibida: en medio del dolor, el artista parece encontrar algo de consuelo en el cariño incondicional de sus mascotas.