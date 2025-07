Nicole Neumann contó cuál es la causa por la que discute con Manu Urcera

Nicole.jpg Nicole Neumann y sus hijas

“¿Con las niñas? No, por suerte no", le contestó la modelo, dejando en claro que sus tres hijas con el exfutbolista saben dejar de lado los teléfonos en los momentos que pasan en familia. Ante esta respuesta, el presentador indagó si su marido es en realidad el que tenía esta necesidad de mirar constantemente el celular. Entre risas y con total honestidad, Neumann contó: “Sí, a veces sí. ¿Sabes qué mira? Las carreras de moto, de auto, los partidos de tenis, siempre hay algo para mirar…”, aseguró la modelo que cerró haciendo una reflexión: “Hay que dejar el celular de costado y dialogar”.

Esta no es la primera vez que la conductora hace referencia al uso de la tecnología en su matrimonio en el programa de Kazcka. En aquella oportunidad, habían preguntado sobre qué porcentaje de personas afirmaron que estarían dispuestas a compartir el código de su teléfono celular con su pareja.

Compartir la clave del celular a tu pareja ¿Si o no?

Desde el jurado se adelantaron y quisieron participar. “Cero”, lanzó el periodista deportivo Federico Bulos. “Ni loca lo comparto”, coincidió la periodista Valentina Salezzi, mientras que Iliana Calabró y Emanero se mostraron dispuestos a intercambiarlo. En este sentido, un jugador aseguró que él no tendría problemas en compartirlo, aunque aclaró que no tiene pareja, y le preguntó directamente a Nicole cuál era su postura.

“Yo, si me lo piden, lo doy, pero mantengo mi intimidad”, respondió la modelo, y en ese momento entró en juego Guido Kaczka, y le preguntó si Urcera lo tenía.“Sí, lo sabe. Pero yo sé el de él y nunca me lo acuerdo. Imagínate lo poco que estoy en eso…”, admitió la rubia, mostrándose poco preocupada por el asunto de los celos.

Claves.. tildes ¡Así acordaron su comunicación Nicole Neumann y Manu Urcera!

La conversación giró sobre la confianza entre la pareja, alternándose voces a favor y en contra de conocer el código del otro. “¡Y no lo podés cambiar! Porque si lo quieren agarrar y lo cambiaste, ¡se viene la guerra!”, planteó Nicole, lo que abrió otra puerta al conductor. “¿El WhatsApp lo tenés estándar con el tilde azul?”, preguntó Guido. Y la respuesta llegó en la misma sintonía. “No. Pero porque él no lo tenía. Dije: ‘ah, vos no tenés última conexión y tilde azul, entonces yo tampoco’. Y lo saqué”, reconoció Nicole entre risas.