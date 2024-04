Nicole Neumann contó cuántos kilos aumentó durante su embarazo

A través de sus redes sociales, Neumann invita a sus seguidores a ser parte de este viaje, compartiendo no solo los momentos de felicidad y amor, sino también los desafíos y cambios que conlleva la maternidad. Su sinceridad y autenticidad la convierten en un referente para muchas personas que siguen su camino con admiración y apoyo.

Los problemas de Nicole Neumann para vestirse en medio de su embarazo

Hace pocos días, la modelo había contado cómo se arreglaba con el tema ropa ahora que estaba con un embarazo tan avanzado: “Me voy a empezar a probar jeans de Manu, porque estoy complicada con los míos para que me cierren. Después les voy a mostrar como me van quedando si me cierran y me entran, ojalá que sí”, compartió en sus redes sociales se prepara para recibir a su bebé.

Sin embargo, esto no quita que la modelo siga cuidando de si misma, en especial cuando no está Manu Urcera. “Estoy recién salida de la cama, no pude dormir en todo este tiempo. Me puse aceite de coco en el pelo porque hay ciertas cosas de bellezas y de cuidados que me gusta hacerlas cuando no está. Mantener esta cosa de la atracción, la pasión en la pareja a pesar de los años, obvio que podés estar despatarrada en ojotas. Hay cosas que me gusta hacerlas cuando estoy sola”, escribió hace unos días en diálogo con sus seguidores.