El momento místico que vivió Nicole Neumann en medio de su embarazo

“Estoy llegando a la misa del padre Fabricio, que fue quien nos casó. Les comenté que él encontró la imagen de San Expedito en Balvanera y ahora da misas en su iglesia. Voy a bendecir la pancita de paso”, explicó la modelo en sus redes. “Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”, confesó.