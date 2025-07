Nicole Neumann reveló la durísima frase de una de sus hijas cuando nació Cruz, su hijo menor

Embed NICOLE NEUMANN: LOS CELOS DE SUS HIJAS



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:30hs junto a @AngeldebritoOk @juliargen @pasteldedamo @LaRomiScalora pic.twitter.com/NtPNCCnIuz — Bondi (@bondi_liveok) July 2, 2025

Nicole Neumann contó cómo reaccionaron sus hijas ante la llegada de Cruz

“La más chiquita sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”, contó sobre una de sus hijas, y agregó que, aunque ahora la relación cambió y hay una conexión especial con el bebé, hubo una frase que la impactó profundamente: “Una vez me tiró: ‘Vos me cambiaste por tu hijo’. ¿¡Qué!?”. A pesar de ese momento, Nicole aclaró que la situación evolucionó con el tiempo y que actualmente el vínculo entre sus hijos es muy fuerte: “Lo ama a otro nivel. No sabés lo que es con él… lo aman”.

Del mismo modo, Allegra, su hija del medio, también sintió el impacto del cambio en la rutina familiar. Nicole relató que, en los primeros meses de puerperio, muchas veces se sintió agotada y que no siempre podía estar tan presente como antes.

Nicole 1.jpg Nicole Neumann y sus hijas

Nicole Neumann contó cómo es su nueva vida junto a Cruz y sus hijas

“La del medio también en un momento notó que yo estaba un poco menos presente, porque claro, estaba todo el día amamantando, estaba agotada”, recordó. Y con franqueza añadió: “Obviamente no era la presencia tan encima, se me pasaban cosas porque la maternidad de un bebito y el puerperio son bravos. Sigo estando, chicas. Un poco más cansada, pero estoy”.

Durante la entrevista, también habló de su ideal de familia y de cómo ese deseo está arraigado a su propia historia personal. “Me gusta la familia unida, las comidas familiares, la vida hogareña”, afirmó. Para Nicole Neumann, la familia que hoy conformó junto a Urcera representa una construcción cuidada, donde cada integrante tiene un rol importante y se promueve la contención emocional. La maternidad en esta nueva etapa, más madura y consciente, se entrelaza con el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno afectivo y equilibrado.