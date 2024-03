Nicole Neumann y Manu Urcera sorprendieron con un nombre en común para su hijo

En una reciente entrevista realizada por el Pollo Álvarez para el programa "Poco Correctos" en El Trece, se reveló que la pareja ya tiene en mente dos posibles nombres para el bebé, pero con un misterioso matiz. "Dijo 'nombre común'. No creo que sea de la línea de Carlos, Néstor, Raúl", expresó Leandro "El Chino" Leunis, colega del conductor.

Qué dijo Manu Urcera sobre el nombre que tendrá su hijo con Nicole Neumann

Durante la entrevista, el Pollo Álvarez no pudo contener su curiosidad y, en un intento por obtener más detalles, envió un mensaje de audio vía WhatsApp al piloto. "Manu, ¿cómo estás? Estamos al aire en Poco Correctos. Salió la nota, y acá el equipo se quedó como muy quemado porque yo dije que no sé el nombre de tu hijo, y yo dije que ‘Carlitos’ no era. ¿No hay un dato más? ¿Algo? Una pista, una inicial", preguntó el conductor. Sin embargo, la respuesta de Urcera fue un enigmático silencio, optando por mantener la incógnita hasta el nacimiento.