Nito Artaza se cansó y contó todo sobre su separación de Cecilia Milone

“Lo que yo quiero aclarar es lo de siempre. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda. Hablamos casi diariamente con ella. Está trabajando en Porteña, con Master Tango”, agregó.

Los motivos que llevaron a Nito Artaza y a Cecilia Milone a terminar su relación

“Pudieron ser muchas cosas”, expresó Nico Artaza sobre los motivos que desencadenaron la separación con Cecilia Milone. “Lo hablaremos juntos con Cecilia. No quiero volver a ser reiterativo. Yo respeto que ella no quiere hablar del tema y también soy respetuoso de eso”, expresó sobre su decisión de esperar a su esposa.

“Uno lo toma de esta manera en televisión, pero cuando son cuestiones así, uno lo toma como algo doloroso. Todavía estoy con el ala medio rota. Yo pongo la mejor sonrisa y me dejan como un tipo infiel. No, yo no”, expuso con malestar. “Valoro mucho el amor. Y sí, tengo muchísimas amigas mujeres”, confesó y agregó sobre cómo vio a la actriz: “La vi decidida a no hablar del tema”.

“¿Ha sido bueno este tiempo que has estado en Uruguay y ella en Argentina, para que la relación esté en otro plano?”, quiso saber el notero y con sinceridad, agregó: “No sé, de eso no voy a hablar porque no sé exactamente qué piensa ella (...) Pero sí, para mí ha sido muy positivo, del punto de vista del trabajo y también me relajé mucho”.